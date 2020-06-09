Afyonkarahisar'da 28 kaçak göçmen yakalandı, 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı
AFYONKARAHİSAR'da, uygulama sırasında durdurulan 2 araçta, Pakistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
09.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:39
AFYONKARAHİSAR'da, uygulama sırasında durdurulan 2 araçta, Pakistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri uygulamada, 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda Pakistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.Pakistanlıların geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
28 göçmenin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA