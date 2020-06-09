Afyonkarahisar'da 28 düzensiz göçmen yakalandı Afyonkarahisar'da ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Pakistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Pakistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gerçekleştirilen uygulamada 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada kimlik belgeleri bulunmayan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Pakistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA