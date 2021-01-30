Afyonkarahisar'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

30.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:02
Afyonkarahisar'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollardan giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollardan giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince kentte yurda kaçak girenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, park, bahçe, cadde ve sokaklardaki denetimleri ile ikametgahlarda tespit edilen Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 25 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 19:03:29. #1.16#
title