Afyonkarahisar'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
30.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:02
Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollardan giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollardan giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince kentte yurda kaçak girenlere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin, park, bahçe, cadde ve sokaklardaki denetimleri ile ikametgahlarda tespit edilen Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz