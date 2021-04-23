Afyonkarahisar'da 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar bayram coşkusunu konvoyla yaşadı

Afyonkarahisar Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla donatılan ve aralarında klasik otomobillerinden bulunduğu 30 araçlık konvoyla şehir turu gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla donatılan ve aralarında klasik otomobillerinden bulunduğu 30 araçlık konvoyla şehir turu gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar için Anıtpark önünde araç konvoyu oluşturuldu.

Klasik otomobil tutkunlarının da destek verdiği konvoyda, Afyonkarahisar Belediyesinin maskotları "AFİ"ler ile müzikler eşliğinde 30 farklı mahalle şehir turu atıldı.

Konvoyun geçtiği güzergahlardaki çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen konvoyun startını veren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Gelecek günlerin bugünden daha güzel olacağına inandığını dile getiren Zeybek, "Bayram dolayısıyla düzenlenen konvoyla çocuklarımıza belediyemizce sürpriz hediyeler hazırlandı." dedi.

Klasik otomobil tutkunu İbrahim Bacak da Afyonkarahisar'da bugün değişik bir etkinlik düzenlendiğini belirterek "Hep beraber belirlenen güzergahlara konvoy eşliğinde gideceğiz. Salgın dolayısıyla uygulanan kısıtlamada şehrimizdeki bayramı evlerini geçiren çocuklarımıza eğlenceli, keyifli ve sürprizli bir etkinliğe ortak olduk." dedi.

Klasik otomobil tutkunu Asım Oruç ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla katıldıkları konvoya katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz