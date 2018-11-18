Afyonkarahisar'da 23 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Afyonkarahisar'da 23 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Afyonkarahisar'da 23 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde Mehmet Çınar'a ait ahır, aşırı yağıştan dolayı çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İscehisar Belediyesine ait kepçeler sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla ahırdaki küçükbaş hayvanları dışarı çıkardı.

Enkaz altında kalan 23 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

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