Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı
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Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı
15.09.2020 21:17 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:20

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

Kaynak: AA

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