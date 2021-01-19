Afyonkarahisar'da 2021 yılı "Şehitler Takvimi"nin tanıtımı yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesinin katkılarıyla hazırlanan 2021 yılı "Şehitler Takvimi" yayınlandı.

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesinin katkılarıyla hazırlanan 2021 yılı "Şehitler Takvimi" yayınlandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Şehit Aileleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi Emre Öztürk, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar katıldı.

Zeybek, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını seve seve feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ederken gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Zeybek, şöyle devam etti:

"Şehit aileleri bizim için çok özel ve değerlidir. Kalbimiz her zaman şehit yakınları, gazilerle beraber. Devletin bütün kurum ve kuruluşları da sizlerin yanında. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu aziz millet tarih boyunca birliğini, beraberliğini ve vatanının bütünlüğünü korumak için hem ülke içerisinde hem de ülke dışında zalimlere karşı büyük bir mücadele vermiş, vermeye de devam etmektedir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Atılan kararlı adımlarla terör belasından da etrafımızdaki ve özellikle içimizdeki hainlerden de rabbim devletimizi korusun."

Öztürk ise sivil toplum kuruluşu olarak yerel yönetimler ve kurum müdürleriyle ortak çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay