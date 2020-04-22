Afyonkarahisar'da 200 bin maske dağıtıldı Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde başlatılan "Covid-19" salgınıyla mücadele kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grupları" kentin işlek caddelerinde ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde başlatılan "Covid-19" salgınıyla mücadele kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grupları" kentin işlek caddelerinde ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Afyonkarahisar'da "Covid-19" salgınıyla mücadele devan ediyor. Valilik öncülüğünde yürütülen mücadele ve tedbirler çerçevesinde kentin işlek caddelerinde ücretsiz maske dağıtımları başladı. Şuana kadar 10 bin maskenin ücretsiz dağıtımının gerçekleştirildiği Afyonkarahisar'da ilçelere de dağıtılmak üzere kaymakamlıklara 60 bin maske gönderildi. Yine faaliyetlerine devam eden iş yerlerine de yaklaşık 130 bin adet maskenin teslim edildiği belirtildi. Ücretsiz maskelerini alan vatandaşlar "Covid-19" ile mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, yetkilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA