Afyonkarahisar'da 20 öğretmen halk oyunları öğrendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 20 öğretmen halk oyunları öğrendi

Afyonkarahisar'da 20 öğretmen halk oyunları öğrendi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da normalleşme sürecini fırsat bilen 20 öğretmen, katıldıkları kursta öğrendikleri halk oyunlarını öğrencilerine öğretecek.

Afyonkarahisar'da normalleşme sürecini fırsat bilen 20 öğretmen, katıldıkları kursta öğrendikleri halk oyunlarını öğrencilerine öğretecek.

Kentte, halk oyunları öğrenmek isteyen bir grup eğitimci, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle sınıf öğretmeni ve halk oyunları antrenörü Demet Bozdemir'den 30 saatlik kurs aldı.

Ünlülerin okulu olarak da bilinen Afyon Lisesi'ndeki kapalı spor salonundaki kursa katılan 20 öğretmen, Türkiye'nin 7 bölgesine ait yöresel birer müzikli gösterisini öğrendi.

Bozdemir, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıldan beri öğretmenlerin zorlu bir eğitim süreci yaşadığını söyledi.

Kursun normalleşme süreciyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla açıldığını dile getiren Bozdemir, "Açılan 30 saatlik kursa katılan 20 öğretmen arkadaşlarımız, Türkiye'nin 7 bölgesinin, harmandalı, hüdayda, horon, atabarı, Tekirdağ karşılama, Cemilem ve halay (delilo) yöresel halk oyunlarını özverili bir şekilde çalışarak öğrendiler." dedi.

Öğretmenlerden Teslime Kaya da Kovid-19 sürecinde sıkıldıklarını ve çok fazla yüklendiklerini negatif elektriği halk oyunları kursuna katılarak attıklarını kaydetti.

Öğretmenlerden Berkan Hepişler de kursa çok istekli katıldıklarını vurgulayarak, "Bazı öğretmen arkadaşlarımız oyun oynamayı hiç bilmiyordu. Demet hocamız bizimle çok yakından ilgilindi. Az zamanda çok güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. Çok da keyifli oldu. Kareografik olarak güzel bir ekip olduk. Afyonkarahisar'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenecek etkinliklerde oynayabiliriz. Yine, yüz yüze eğitimle öğrendiklerimizi öğrencilerimiz aktarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Milli Eğitim Bakan Selçuk: 'Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Milli Eğitim Bakan Selçuk: "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Vatandaşlardan serinlemek için ilginç yöntemler! Termometre 47 dereceyi gösterince arabasıyla birlikte kendisini de yıkattı
Vatandaşlardan serinlemek için ilginç yöntemler! Termometre 47 dereceyi gösterince arabasıyla birlikte kendisini de yıkattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Diego Costa Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da 20 öğretmen halk oyunları öğrendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:37:00. #1.16#

title