Afyonkarahisar'da 20 bin makaron ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da 20 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 20 bin makaron ele geçirildi.

04.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:47
Afyonkarahisar'da 20 bin makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 20 bin makaron ele geçirildi.


İl genelinde başarılı çalışmalarını sürdüren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir minibüsün içerisinden 20 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Araç içerisinde ki şahıslara yasal işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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