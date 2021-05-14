Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da iki kişiyi bıçak ve pompalı tüfekle yaralayan F.D. ve F.U., yakalanarak tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da iki kişiyi bıçak ve pompalı tüfekle yaralayan F.D. ve F.U., yakalanarak tutuklandı.

Dün saat 22.30 sıralarında özel bir hastaneye getirilen ve bacaklarından pompalı tüfekle vurulan kişinin, 26 suçtan kaydı bulunan kuaför Ö.S.İ. (35) olduğu anlaşıldı. Soruşturma başlatan polis, olay yerinin Çakırköy Mahallesi 3209 sokaktaki adres olduğunu belirledi. Aynı yerde 13 suçtan kaydı bulunan minibüs şoförü Y.G.'nin (38) de sol kolundan bıçakla, karın boşluğundan pompalı tüfekle yaralandığı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği tespit edildi.Olayın şüphelileri 11 suçtan kaydı bulunan F.U. ile F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan F.D. ve F.U., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 21:52:30. #1.14#

title