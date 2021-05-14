Afyonkarahisar'da 2 kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da iki kişiyi bıçak ve pompalı tüfekle yaralayan F.D. ve F.U., yakalanarak tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da iki kişiyi bıçak ve pompalı tüfekle yaralayan F.D. ve F.U., yakalanarak tutuklandı.

Dün saat 22.30 sıralarında özel bir hastaneye getirilen ve bacaklarından pompalı tüfekle vurulan kişinin, 26 suçtan kaydı bulunan kuaför Ö.S.İ. (35) olduğu anlaşıldı. Soruşturma başlatan polis, olay yerinin Çakırköy Mahallesi 3209 sokaktaki adres olduğunu belirledi. Aynı yerde 13 suçtan kaydı bulunan minibüs şoförü Y.G.'nin (38) de sol kolundan bıçakla, karın boşluğundan pompalı tüfekle yaralandığı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği tespit edildi.Olayın şüphelileri 11 suçtan kaydı bulunan F.U. ile F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan F.D. ve F.U., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER