Afyonkarahisar'da 2 kişinin av tüfeğiyle yaralanma anı güvenlik kamerasında - Haberler
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Afyonkarahisar'da 2 kişinin av tüfeğiyle yaralanma anı güvenlik kamerasında

AA, Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da 2 kişinin av tüfeğiyle yaralanma anı güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde anne ve kızının silahlı saldırıya uğradığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde anne ve kızının silahlı saldırıya uğradığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Büşra G. ile annesinin demir kapıyı açıp evin bahçesine girdiği anda Kadir G'nin yolun karşısında saklandığı yerden ateş etmesi, daha sonra duvardan atlayıp ateş etmeyi sürdürmesi yer alıyor.

Selda O'nun saldırganın geldiğini görünce demir kapıyı kapatmaya çalıştığı, elindeki eşyayı ve bir odunu alarak kaçmaya çalışan Kadir G'ye attığı görülüyor.

Çilli Mahallesi'nde, A.G. (25) dün, boşanma aşamasındaki eşi Büşra G'nin (20) kaldığı kayınvalidesi Selda O'nun evine gitmiş, burada eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle ateş ederek yaralamıştı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Güncel, Haber

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