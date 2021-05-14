AFYONKARAHİSAR - 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Çakırköy Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, kuaför Ömer Serkan İ. (36) pompalı tüfekle, dolmuş şoförü Yasin G. (38) de bıçak ve pompalı tüfekle yaralandı.

Kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, F.U. ile F.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz