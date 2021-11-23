AFYONKARAHİSAR'DA 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFYONKARAHİSAR'DA 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Kütahya yolunda yapılan yol uygulamasında şüpheli otomobil durduruldu. Otomobilde arama yapan polis 4 paket halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobili kullanan Hadı Abdolmalekıfard (33) uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'DA 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

AFYONKARAHİSAR'DA 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

AFYONKARAHİSAR'DA 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title