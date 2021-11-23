AFYONKARAHİSAR'DA 2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Kütahya yolunda yapılan yol uygulamasında şüpheli otomobil durduruldu. Otomobilde arama yapan polis 4 paket halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobili kullanan Hadı Abdolmalekıfard (33) uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet