Afyonkarahisar'da 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti
18.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:06

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş yaşamını yitirdi.

Ekrem S. idaresindeki 03 EN 656 plakalı otomobil, Çobanlar-Bolvadin kara yolu Kocaöz belde kavşağında, sollama için karşı şerite geçtiği esnada karşı istikametten gelen Berat (19) ve İsmail Manav'ın (28) bulunduğu 03 AAZ 553 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Canan Tükelay
Canan Tükelay
AA Editörü
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