Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirildi

28.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:58
Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Uşak kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, yeşil reçeteye tabi 2 bin 168 sentetik hap ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki F.D. ile M.Ç'yi gözaltına aldı.

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Zanlılar hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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