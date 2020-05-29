Afyonkarahisar'da 2 ay sonra cuma namazı Afyonkarahisar'da 2 ay sonra cuma namazıAFYONKARAHİSAR'da Covid-19 salgını tedbirlerinin esnetilmesiyle birlikte 2 ay aradan sonra ilk kez camiler cuma namazıyla birlikte hizmete açıldı.

Afyonkarahisar'da 2 ay sonra cuma namazı

AFYONKARAHİSAR'da Covid-19 salgını tedbirlerinin esnetilmesiyle birlikte 2 ay aradan sonra ilk kez camiler cuma namazıyla birlikte hizmete açıldı. 95 cami ve 19 park, cuma namazı için vatandaşların hizmetine sunuldu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasının kısıtlanması uygulaması, bugün kılınan cuma namazı ile sona erdi. Tedbirlerin ardından uzun zaman sonra ilk cuma namazı, cami avluları ve parklarda kılındı. Afyonkarahisar'da belirlenen 95 cami ve 19 parkta 2 ay aradan sonra cemaat halinde namaz kılındı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından ilan edilen camiler, cami bahçeleri ve diğer açık alanlarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Vatandaşların camilere girişi esnasında kapılara konulan dezenfektan kullanımı zorunluluğu ve maske kullanımı da güvenlik güçleri tarafından denetlendi.

Afyonkarahisar il merkezinde hizmet veren Yeşil Cami ve İmaret Camii'nin bahçesinde namaz kılan vatandaşlar, uzun bir aradan sonra ilk kez cemaat ile namaz kılmaktan mutlu olduklarını, çok özledikleri camilerinde ibadet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdir.

Kaynak: DHA