Afyonkarahisar'da 198 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da 198 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 198 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda bandrolsüz dolu ve boş 198 bin 200 makaron yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda bandrolsüz dolu ve boş 198 bin 200 makaron yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda bandrolsüz dolu ve boş 198 bin 200 makaron ele geçirdi.

İş yeri sahibi B.A. hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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