Afyonkarahisar'da 19 Kamu Görevlisi İhraç Edildi

695 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Afyonkarahisar'da kamudan ihraç edilen personel sayısı 19 oldu.



KHK ile kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edilirken Afyonkarahisar'da ise bu sayı 19 oldu. Kentte Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Sandıklı, Bolvadin ve Şuhut ilçelerinde İmam Hatip okulları ile çeşitli Kur'an kurslarında görev yapan 2'si kadın 9 kişi görevden ihraç edildi.



Ayrıca, Afyonkarahisar Adliyesi bünyesinde görevli 2'si kadın 3 zabit katibi, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bir teğmen ve bir astsubay da kamudaki görevlerinden ihraç edildi. Merkez ile Merkez, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde görev yapan biri kadın 2 öğretmen ile birlikte KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nde görevli bir KOBİ uzman yardımcısı ve bir hemşire olmak üzere toplamda 19 kamu çalışanının görev yaptığı kurumlar ile ilişiği kesildi. - AFYONKARAHİSAR