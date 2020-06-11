Afyonkarahisar'da 19 bitki ve hayvan ile 4 habitat alanı gözlemlenecek
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Afyonkarahisar'da 19 bitki ve hayvan ile 4 habitat alanı gözlemlenecek

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arasında Afyonkarahisar genelinde 19 bitki ve hayvan türü ile 4 yaşam alanının gözlemlenmesi için protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'da 19 bitki ve hayvan ile 4 habitat alanı gözlemlenecek
11.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:02

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arasında Afyonkarahisar genelinde 19 bitki ve hayvan türü ile 4 yaşam alanının gözlemlenmesi için protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'ın biyoçeşitliliği içerisinde yer alan, endemik ve nesli tehlike altında olan 19 bitki ve hayvan türü ile 4 habibat alanı 2020-2023 yılları arasında gözlemlenecek. Afyon Kocatepe Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan gözlemleme çalışmaları Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezindeki danışman ve konularında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek.

İş birliği için Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ın makamında gerçekleştirilen protokol imza töreni düzenlendi. Protokol imzaları Rektör Karakaş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın tarafından atıldı.

Törene, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Şener Köksal ve Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de katıldı.

2016-2019 yılları arasında gerçekleştirilen izleme ve gözleme çalışmalarında nesli tehlikede olan 32 bitki ve hayvan türü fotokapan ile takip edilmişti. İmzalanan protokol kapsamında ise Afyonkarahisar'ın biyoçeşitliliği içerisinde yer alan, endemik ve nesli tehlike altında olan 19 bitki ve hayvan türü ile 4 habibat alanı 2020-2023 yılları arasında gözlemlenerek kayıt altına alınacak.

Kaynak: AA

Manşet

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