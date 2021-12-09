Afyonkarahisar'da 18 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İZMİR (AA) - Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 18 yıl 15 gün hapis cezası verilen M.K'nın, Cumhuriyet Mahallesi 5044. Sokak'taki bir evde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri M.K'yı adresinden dışarı çıktığı sırada yakalandı.

Firari hükümlü M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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