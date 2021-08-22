Afyonkarahisar'da 18 ekiple asayiş uygulaması yapıldı
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Afyonkarahisar'da 18 ekiple asayiş uygulaması yapıldı

Afyonkarahisar'da 18 ekiple asayiş uygulaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir mahallede vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da bir mahallede vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda terör, narkotik, kaçakçılık, trafik, çevik kuvvet ve motosikletli polis timlerinden oluşan 18 ekibin katılımıyla Erenler Mahallesi'ndeki 34 işletme, park ve umuma açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 22.00 ila 24: 00 saatlerinde asayiş uygulaması yapıldı.

İki uygulama noktasındaki 826 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 88 araç kontrol edildi.

Ekipler, 3 araca 2 bin 822 lira ceza keserken 2 yoklama kaçağına da tebligatta bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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