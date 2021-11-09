Afyonkarahisar'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince 17 yıl 25 gün hapis cezasına çarptırılan firari K.C'nin (27) saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, K.C'yi Akmescit Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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