Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı

25.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:19

AFYONKARAHİSAR'da polisin uygulamasında, Afganistan uyruklu 2'si çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Ekipler, resmi makamlarca verilmiş, belgeleri olmayan ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 2'si çocuk 17 kişiyi gözaltına aldı. 2 çocuk polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilirken, 15 yabancı uyruklu kaçak ise Yabancılar Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: DHA