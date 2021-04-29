Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanma kararı uygulanmaya başlandı.

Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanma kararı uygulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 17 günlük kapanma saat 19.00 itibari ile başladı. Tam kapanma kararıyla birlikte bazı meslek gurupları hariç tüm vatandaşlar 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Sadece zorunlu ihtiyaçların giderileceği tam kapanma kararı kapsamında Afyonkarahisar kent merkezinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kısıtlama kapsamında polis tarafından kentin önemli kavşak ve ana arterlerinde uygulama noktaları oluşturulurken, bazı bölgelerde ise ekipler kısıtlamanın uygulanması için devriye gezmeye başladı. Kısıtlama öncesi vatandaşların büyük çoğunluğunun evlerine çekildikleri gözlendi. Kısıtlama saatinde dışarda olanların ise polis izin belgelerinin kontrolünü yaptı. Ekiplerin güvenlik önlemleri kapsamında durdurdukları araç sürücüleri ve yayaları maske konusunda uyarmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hakan Altun Nesrin Cavadzade
Spor Diego Muslera Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 17 günlük 'tam kapanma' başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 21:05:21. #1.15#

title