Afyonkarahisar'da 16 farklı hırsızlık gerçekleştiren zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da 16 farklı hırsızlık gerçekleştiren zanlı tutuklandı

21.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:32
Afyonkarahisar'da 16 farklı hırsızlık gerçekleştiren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık 2020 ile 8 Ocak 2021 tarihleri arasında kentteki iş yerlerinden çeşitli sayı ve miktarlarda para, laptop, tablet, televizyon, cep telefonu, tıraş makinesi, fön makinesi, gıda maddelerinin çalınması ve mala zarar verme olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçedeki 16 farklı hırsızlık ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştiren zanlının F.P. (16) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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