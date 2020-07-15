Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri
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Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısı ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Zaferi' etkinlikleri
15.07.2020 21:46 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:03

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısı ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında gazi olan Aykut Sakartepe, tıpkı o gün olduğu gibi bu milletin yine meydanlarda olmasından gurur duyduğunu ifadede ederek, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar tören alanına Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak ve polis tarafından yapılan üst aramasının ardından alındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte katılımcıların sosyal mesafe kurallarına göre bir birleri arasında bir metre mesafe olunması konusunda uyarılar yapıldı. Törene katılanların ellerinde Türk bayraklarının olması dikkatlerden kaçmadı.

Etkinlik Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın verdiği konserin ardından başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken etkinlik daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dev ekrandan yansıtılması ile devam etti.

"Abdestlerimizi tazeledik ve yakınlarımızla helalleşerek dışarı çıktık"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimi ile İstanbul'da bacağından vurularak gazi olan Aykut Sakartepe, gazi olmakla birlikte darbenin geri püskürtülmesinin gurur verici olduğunu ifade etti. Sakartepe o gece yaşananlarla ilgili olarak, "O gece bir haber kanalında gördük olayı ben İstanbul'daydım. İki köprünün de trafiğe kapatıldığını gördük. Askerin orda olduğunu ancak iç güvenlik unsurlarının orda olmadığını görünce darbe olduğunu anladık. Abdestlerimizi tazeledik ve yakınlarımızla helalleşerek dışarı çıktık darbeye karşı mukavemet göstermek için hamdolsun başarılı olamadılar, Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Rabbim inşallah bir daha hainlere fırsat vermesin" dedi.

"Hamdolsun milletimizi yine meydanlarda"

O gece olduğu gibi şimdi de milletin meydanlarda olmasının kendisi için gurur verici olduğunu dile getiren Sakartepe, "Hamdolsun milletimizi yine meydanlarda. Allah birliğimizi bozmasın, Allah bu necip millete bir daha İstiklal Marşı, bağımsızlık marşı yazdırmasın" diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları başkanları ile daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte sinevizyon gösterimi ve protokol konuşmaları da yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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