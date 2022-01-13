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Afyonkarahisar'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Akçin İlkokulu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin, vatanımızın bu topraklarımızın korunması ve bunun unutturulmadan öğrencilerimize, yeni nesillerimize aktarılması, bayrağımıza, ezanımıza vatanımıza sahip çıkılmasını çocuklarıma bilinçli bir şekilde aktarmak için bu etkinlik yapıldı. İnşallah 15 Temmuz gibi kara bir günü bir daha yaşamayız. Biz gelecek nesillerle de bu vatana sahip çıkacağız. Hiçbir şekilde bu vatanın ve milletin parçalanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından Okul Müdürü Hüseyin Dadak, sergi hakkında kısa bir bilgi verdi.

Daha sonra il Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve protokol sergiyi gezdi, yetkilerden bilgi aldı.

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AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri

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