Afyonkarahisar'da 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 3 iş yerinde 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün yakalandı.

Afyonkarahisar'da 3 iş yerinde 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, bu iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 15 bin 276 doldurulmuş makaron ile 373 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahipleri M.Ç, H.Y.ile Y.B. hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz