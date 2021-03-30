Afyonkarahisar'da 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 3 iş yerinde 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün yakalandı.

Afyonkarahisar'da 3 iş yerinde 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, bu iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 15 bin 276 doldurulmuş makaron ile 373 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahipleri M.Ç, H.Y.ile Y.B. hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Erkan Kandemir
Magazin Ezgi Mola Bahar Candan Burcu Biricik Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 15 bin 276 makaron ile 373 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:13:37. #1.14#
title