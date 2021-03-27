Afyonkarahisar'da 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Kademe Yarışı yapıldı
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Afyonkarahisar'da 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Kademe Yarışı yapıldı

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor
Afyonkarahisar'da 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Kademe Yarışı yapıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Kademe Yarışı gerçekleştirildi.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Kademe Yarışı gerçekleştirildi.

Ayazini köyünde 58 farklı ilden ve 48 spor kulübünden 600 sporcu yarıştı.

Müsabakaları Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile sporcuların velileri takip etti.

Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayazini bölgesine ilk kez geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Keşke daha evvel gelseydik diye düşündük. Çünkü tam bizim branşımıza göre sokak araları, tarihi eserler, mağaralar, şapeller... Daha önceki uygarlıklarda yaşayan insanların burada yaşadıkları bölgede böyle bir organizasyon yapmak mükemmel. Vali Gökmen Çiçek'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bize çok yardımcı oldu."

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Feyzullah Dereci de Vali Gökmen Çiçek'in Ayazini bölgesine ciddi anlamda önem verdiğini aktararak, "Vali beyin burada birinci hedefi bu bölgeye Türkiye'nin her tarafından insanları getirip bu alanın öncelikle tanıtılması. Bundan sonraki yarışmalarımız da var." dedi.

Yarışlar kızlar, erkekler, yeni başlayan 10, 12 ve 14 yaş olmak üzere 8 kategoride yapıldı. Birinci günün ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve başarı belgeleri protokol tarafından takdim edildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından yarışmanın ikinci gününde elde edilecek dereceler ilk gün dereceleri ile birleştirilerek, Türkiye dereceleri açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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