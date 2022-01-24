Afyonkarahisar'da 126 sikke ele geçirildi
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 126 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 126 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eskieymir köyünde 2 kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkelerin bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, şüphelilerin aracında yaptığı aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 126 sikke ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri