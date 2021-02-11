Afyonkarahisar'da 12 gündür kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
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Afyonkarahisar'da 12 gündür kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

11.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:28
Afyonkarahisar'da 12 gündür kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 12 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 12 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 31 Ocak'ta yaşadığı Gazi Çavuş Mahallesi'ndeki babasına ait evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Barış Çağlar (27) için ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, drone ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen iz takip köpekleriyle bölgedeki dağlık ve kırsal alanda arama tarama faaliyetleri başlattı.

Öte yandan 12 gündür kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusunda bulunulan Çağlar'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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