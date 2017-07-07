Afyonkarahisar'da 12 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Afyonkarahisar'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahısların bazılarının örgüte finansal destek sağladıkları iddia edildi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüte finansal destek sağlama suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bunun üzerine birçok adrese operasyon yapılmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 şahıstan 17'si yakalanmıştı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Midibüs ile emniyete getirilen şahısların bir birlerine kelepçeli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şahıslara daha sonra adliyeye götürüldü. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.



Öte yandan, gözaltındaki şüpheliler arasından daha önceden ihraç edilen eski kamu görevlilerinin de olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR