Afyonkarahisar'da 113 litre sahte içki ele geçirildi
Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da 113 litre sahte içki ele geçirildi - Haber

Afyonkarahisar'da 113 litre sahte içki ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

03.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:36
Afyonkarahisar'da 113 litre sahte içki ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacıyla kent merkezindeki 5 iş yeri ile önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 113 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, 1 litre anason aroması ve sahte içki üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler