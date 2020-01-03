Afyonkarahisar'da 113 litre sahte içki ele geçirildi

03.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:36

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 113 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacıyla kent merkezindeki 5 iş yeri ile önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 113 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, 1 litre anason aroması ve sahte içki üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA