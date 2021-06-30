Afyonkarahisar'da 112 görevlileri Kovid-19 yorgunluğunu "futbol turnuvası"yla attı
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Afyonkarahisar'da 112 görevlileri Kovid-19 yorgunluğunu "futbol turnuvası"yla attı

Afyonkarahisar'da 112 görevlileri Kovid-19 yorgunluğunu 'futbol turnuvası'yla attı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 112 Acil Servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yorgunluğunu düzenledikleri "futbol turnuvası"yla attı.

Afyonkarahisar'da 112 Acil Servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yorgunluğunu düzenledikleri "futbol turnuvası"yla attı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Kocatepe Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve iki hafta süren turnuvaya Afyonkarahisar 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli personellerince kurulan 8 takım katıldı.

Final maçına kalan Afyonkarahisar Merkez ile Sinanpaşa 112 takımı, şampiyon olmak için sahada kıyasıya mücadele etti.

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın duraklama dakikalarından sonra penaltı atışları yapıldı.

Penaltı atışları sonucu Sinanpaşa 112 ekibi, turnuvanın galibi olarak kupa ve madalyalarını Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik'in elinden aldı.

Büyük coşku yaşayan şampiyon ekibe, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca gönderilen milli takımın formaları da hediye edildi.

Keklik, AA muhabirine, 112 Acil Sağlık ekipleri arasında futbol turnuvasındaki müsabakayı dostluğun kazandığını belirterek, şampiyon ekibi tebrik etti.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan da ambulans ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19 ile mücadele etmekten yorulduklarına dikkat çekti.

Kademeli normalleşme süreciyle biraz rahatlamanın olduğunu dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın stres atması ve enerji depolamaları için bu güzel futbol turnuvasını düzenledik. Bugün de final maçımızı yaptık. Sinanpaşa 112 ekibimiz turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvaya katılan diğer takımlarımızda güzel futbol oynadılar. Aslında herkes kazandı. Biz de maalesef taraf tutamadık. Çünkü, takımların hepsi bizim. Çok mutluyuz ve güzel bir etkinlik oldu. Çok sevindik."

Şampiyon takım oyuncularından Can Çiçeklitaş ise turnuvanın dostluk ve kardeşlik içerisinde yapıldığını vurguladı.

Aldıkları kupanın bir sembol olduğunu anımsatan Çiçeklitaş, "Uzun bir zamandır Kovid-19'la mücadele ettiğimiz için hepimiz çok yorulduk. Bu turnuva sağlık çalışanları olarak bizi bir araya getirdi. Sahada futbolumuzu oynadık. Çok eğlenceli dakikalarımız oldu. Güzel sohbetler ettik. Bunların hepsi bizler için moral ve motivasyon kaynağı oldu. Bu tür organizasyonların tekrarlanması güzel olur." diye konuştu.

Öte yandan saha içerisinde sakatlanan bir sağlık çalışanı oyuncuya da yine 112 ekiplerince müdahale edilmesi de güzel görüntüler çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Afyonkarahisar'da 112 görevlileri Kovid-19 yorgunluğunu "futbol turnuvası"yla attı - Haberler
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