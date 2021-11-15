Afyonkarahisar'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "yağma" suçundan Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince 11 yıl hapis cezasına çarptırılan firari İ.Ç'nin (29) Marulcu Mahallesi'ndeki otoparkta olduğunu belirledi.

Polisleri gören firari hükümlü kaçmaya başladı.

Takip ve kovalamaca sonucu İ.Ç, İmaret Camisi'nin içinde yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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