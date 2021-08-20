Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı

Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte,"40 hafıza 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen" aşure, cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin 37 noktasında dağıtıldı.

Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törende yaptığı konuşmada, aşure etkinliğinin yaklaşık 600 yıldır devam ettiğini, Mevlevi Camisi'nde 40 hafızın 40 kazan başında 40 hatim indirdiğini söyledi.

Geleneksel etkinliğin duasının dün yapıldığını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Belediye yemekhanemizde aşuremiz hazırlandı. Cuma namazının ardından da şimdi dağıtımını yapıyoruz. Bu geleneği inşallah, ömrümüz olduğu müddetçe yaşatmayı sürdüreceğiz. Aşuremiz Afyonkarahisar'daki 37 farklı noktada insanlara ikram edilecek. Herkese şifa olsun. Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın."

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de muharrem ayının ilahi bereket ve feyzin, rabbani ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı mübarek günler olduğunu vurguladı.

Kadim aşure etkinliğini düzenleyen Afyonkarahisar Belediyesine teşekkür eden Keklik,"Yüce Rabbimiz bizlerin birlik ve beraberliğini her zaman daim etsin. Yüce devletimizi ve aziz milletimizi, Rabbimiz kıyamete kadar payidar kılsın. Aşure etkinliğimiz ve muharrem ayımız mübarek olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan duanın ardından belediye yemekhanesinde çeşitli hububat ve yemişle hazırlanan 100 bin kap aşure, Afyonkarahisarlılara dağıtıldı.

Etkinliğe, Zeybek ve Keklik'in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cimilli İbo İrem Derici Demet Akalın Haluk Levent
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:50:21. #1.16#

title