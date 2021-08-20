Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte,"40 hafıza 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen" aşure, cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin 37 noktasında dağıtıldı.

Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törende yaptığı konuşmada, aşure etkinliğinin yaklaşık 600 yıldır devam ettiğini, Mevlevi Camisi'nde 40 hafızın 40 kazan başında 40 hatim indirdiğini söyledi.

Geleneksel etkinliğin duasının dün yapıldığını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Belediye yemekhanemizde aşuremiz hazırlandı. Cuma namazının ardından da şimdi dağıtımını yapıyoruz. Bu geleneği inşallah, ömrümüz olduğu müddetçe yaşatmayı sürdüreceğiz. Aşuremiz Afyonkarahisar'daki 37 farklı noktada insanlara ikram edilecek. Herkese şifa olsun. Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın."

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de muharrem ayının ilahi bereket ve feyzin, rabbani ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı mübarek günler olduğunu vurguladı.

Kadim aşure etkinliğini düzenleyen Afyonkarahisar Belediyesine teşekkür eden Keklik,"Yüce Rabbimiz bizlerin birlik ve beraberliğini her zaman daim etsin. Yüce devletimizi ve aziz milletimizi, Rabbimiz kıyamete kadar payidar kılsın. Aşure etkinliğimiz ve muharrem ayımız mübarek olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan duanın ardından belediye yemekhanesinde çeşitli hububat ve yemişle hazırlanan 100 bin kap aşure, Afyonkarahisarlılara dağıtıldı.

Etkinliğe, Zeybek ve Keklik'in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz