Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Tunahan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte özel bir hastanede bulunduğu belirlenen firari hükümlüyü yakaladı.

Tunahan K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Müge Anlı Kadir Doğulu Erkan Petekkaya
Spor Aytaç Kara Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 14:33:36. #1.14#

title