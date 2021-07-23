Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Tunahan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte özel bir hastanede bulunduğu belirlenen firari hükümlüyü yakaladı.

Tunahan K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz