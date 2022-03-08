Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

KONYA (AA) - Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette, 10 bin boş makaron, paketler halinde 410 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler, kamyonet sürücüsü İ.A. hakkında adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Konya, Güncel, Haberler

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