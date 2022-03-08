KONYA (AA) - Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette, 10 bin boş makaron, paketler halinde 410 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler, kamyonet sürücüsü İ.A. hakkında adli işlem yaptı.