Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi
AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
KONYA (AA) - Afyonkarahisar'da 10 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette, 10 bin boş makaron, paketler halinde 410 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ekipler, kamyonet sürücüsü İ.A. hakkında adli işlem yaptı.
AA / Arif Yavuz - Güncel