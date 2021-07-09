Afyonkarahisar'da 1 ton 650 kilogramlık "Paşa" isimli kurbanlık, pazara çıkarılamıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yetiştirilerek 1 ton 650 kilogram ağırlığa ulaşan simental cinsi "Paşa" isimli inek, iri cüssesinden dolayı alıcısını çiftlikte bekliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yetiştirilerek 1 ton 650 kilogram ağırlığa ulaşan simental cinsi "Paşa" isimli inek, iri cüssesinden dolayı alıcısını çiftlikte bekliyor.

Kentte, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla hareketlilik başlarken besiciler ise yetiştirdikleri kurbanlıkları hayvan pazarlarında görücüye çıkarıyor.

Kırkpınar Mahallesi'nde yaşayan Leyla Perçin'in besihanesinde yetiştirdiği 2,5 yaşındaki inek, ağırlığı ve iri cüssesinden dolayı pazara çıkarılamıyor.

Fiyatı 50 bin lira

Besici Perçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Paşa" ismini verdikleri ineği, eşi ve çocuklarıyla beslediklerini fiyatını da 50 bin lira olarak belirlediklerini söyledi.

Kurbanlık Paşa'ya talip olanları çiftliğe beklediklerini ifade eden Perçin, şöyle konuştu:

"Paşa'ya 2,5 yıldır bakıyoruz. Diğer ineklerimizden ayrı bir bakım yapmadık. Onlar ne yediyse Paşa'da aynısını yedi ve bu ağırlığa ulaştı. Tosun gibi oldu. Yonca, saman, patates gibi yiyeceklerle doğal olarak besleniyor. Danamıza birkaç kişi bakmaya geldi ancak fiyatı yüksek bulunca almaktan vazgeçtiler. Biz pazara çıkamıyoruz, bir otomobil parası yapar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy