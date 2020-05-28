Afyonkarahisar'da 1 milyon 183 bin maske ücretsiz dağıtıldı Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 milyon 183 bin ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 milyon 183 bin ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 1 milyon 183 bin maskenin dağıtımının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların bundan sonra maskelerini eczane ve marketlerden temin edebilecekleri de hatırlatıldı. İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca, kentte vatandaşların sokakta maske kullanması zorunlu hale getirilmişti. Kaynak: AA