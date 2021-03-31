Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "güvercin uçurma" nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya yönelik soruşturmayı genişletti.

Ekipler, gözaltındaki Tolga K'nin babası İzzet K. ile kavgada yaralandıktan sonra taburcu edilen kardeşi Cemal K'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dinar ilçesinde, önceki gün Pınarbaşı Mahallesi Yaren Sokak'ta, Tolga K, evinin önünde "güvercin uçurma" meselesi yüzünden tartıştığı İmdat G, Sevim G, Hamza G, Mertcan Z. ve Cemal K'ye pompalı tüfekle rastgele ateş ederek yaralamıştı.

Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İmdat G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, diğer yaralılar tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından Tolga K'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:49:11. #1.16#
title