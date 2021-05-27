Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Karabacak atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, 26 kentin Başsavcısı değişti. Kararnameye göre, Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk Diyarbakır'a atanırken yerine Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak atandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı