AFYONKARAHİSAR ÇOCUKLARIN YARALI BULDUĞU BALABAN KUŞU TEDAVİYE ALINDI

06.08.2019 15:35

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir cami bahçesinde çocuklar tarafından bulunan nesli tükenmekte olan balaban kuşu tedaviye alındı. Sandıklı'da oturan Muhammet Yaşar Düz (12) ve Utku Eren Özinci (12), bugün öğle saatlerinde Kuran kursuna gittikleri cami bahçesinde yaralı bir kuş olduğunu fark etti. Sol kanadından yaralı olduğunu gördükleri kuşu yanlarına alan Özinci ve Düz, hayvanı Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne götürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri de kuşu tedavi edilmek üzere Sandıklı Doğa Koruma Şefi Yasin Ayal'a teslim etti.

Yasin Ayal, çocukların bulduğu kuşun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu olduğunu belirterek, sol kanadında kırık tespit edilen hayvanın tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderileceğini, tedavisi sonrası da doğal hayata bırakılacağını söyledi.

Kuşu bulan çocuklardan Muhammet Yaşar Düz, Caminin bahçesinde otururken bu kuş çatıdan düştü. Biz de aldık su verdik. Sonra belediyeye tedavi edilmek üzere götürdük dedi.

Kaynak: DHA