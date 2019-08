Afyonkarahisar Çin, Türkiye'den süt ürünleri ithal edecek

16.08.2019 15:15

Çin, Türkiye'den süt ürünleri ithal edecek

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin'in bu yıldan itibaren Türkiye'den süt ürünleri ithal edeceğini belirterek, Tabi bunların dışında tarım ürünleri konusunda Çin ve Türkiye arasında gelişmeler devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Çin'e yaptığı ihracat konusunda ürün çeşitliliğini çok kısa süre içerisinde arttırabiliriz dedi.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Değerlendirme Derneği tarafından Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin- Türkiye ekonomik ilişkilerini değerlendirdi. Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Değerlendirme Dernek Başkanı İhsan Beşer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdulkadir Konak ve iş insanlarının katıldığı toplantıda Çin'e yapılan ve yapılması planlanan ürünler hakkında konuşuldu.

İŞBİRLİĞİNE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Çin Büyükelçisi Deng Li, yaptığı açıklamada, Türkiye'den Çin'e ihraç edilen mermerin Çin piyasasının yüzde 65'ni karşıladığını söyledi. Büyükelçisi Li, Çin'in Türkiye'den ithal ettiği mermerin yüzde 5'i Afyonkarahisar'dan geliyor. Bu yıl Afyonkarahisar'dan kiraz da ihraç edilmeye başlandı ve Çin pazarında çok güzel yankı buldu dedi.

TURİST SAYISI

Turizm konusunda ise bu yıl Çin'den yaklaşık 500 bin kişinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydeden Deng Li, Her yıl daha fazla Çinli turist de Afyonkarahisar'a gelmeye başladı. Çin- Afyon arasındaki işbirliğinde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar gerçekten çok memnun edici. Biz bununla da yetinmeyeceğiz. Çünkü gerçekten çok büyük ciddi potansiyelimiz var. Çin pazarının kapısı Türkiye ve Afyonkarahisar'a her an açık tutulacaktır. Yeter ki, bizim yasalarımıza ve kurallarımıza uyumlu bir şekilde faaliyette bulunsunlar. Çin'in sınırsız büyüklükteki piyasası da Türkiye'nin ve özellikle Afyon'un tarım ürünleri için bitmez tükenmez bir pazar sunmaktadır dedi.

İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN SAYISINI ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ

Türkiye'den Çin'e ihraç edilen ürün çeşitliliğinin kısa zaman sonra arttırılacağını da ifade eden Büyükelçi Li, bu yıl Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünlerinin gitmeye başlayacağını kaydetti. Deng Li şöyle konuştu

Bu sene Türkiye'nin süt ürünleri de Çin'e gitmeye başlayacak. Tabi bunların dışında tarım ürünleri konusunda Çin ve Türkiye arasında gelişmeler devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Çin'e yaptığı ihracat konusunda ürün çeşitliliğini çok kısa süre içerisinde arttırabiliriz. Tabi bu yıl ki rakama göre Türkiye'den toplamda bin ton civarında kiraz Çin'e gitti. Bizim ortak hedefimiz ise en kısa zaman da bu rakamı en az 5 bin tona çıkarmaktır.

'BÜYÜKELÇİ ÖNEMLİ BİR MÜJDE VERDİ'

Vali Vekili Mehmet Boztepe ise Türkiye olarak Çin'e yapılan mermer ihracatın yüzde 60'nın karşılıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yüzde 60'lık ihracatın yüzde 5'lik kısmını Afyonkarahisar'ın karşılamasının biraz az olduğunu vurgulayan Boztepe, Buradan da mermercilerimize duyurmak isterim. Tarım alanında kirazla başlayan Çin yolculuğumuzun biraz önce sayın Büyükelçimizin de arz ettiği gibi değişik ürünlerle devam etmesini temenni ediyorum. Özellikle vermiş olduğu müjde bizim açımızdan çok kıymetli. Süt ve süt ürünleri piyasasının Çin gibi büyük bir ülkeye ihracatı yatırımcılarımız açısından büyük önem taşıyor diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Li ve beraberindekiler mermer ocakları ve fabrikalarından incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA