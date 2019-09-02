Afyonkarahisar çiftçilerden dönemlik fatura talebi

02.09.2019 12:50

Çiftçilerden dönemlik fatura talebi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçiler, sulamada kullandıkları elektrik faturaların aylık değil, dönemlik ödemek istediklerini belirterek düzenleme yapılmasını istedi.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Koçhisar köyünde çiftçileri ziyaret ederek üretim konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette, tarım sulamasında kullanılan elektrik faturalarının yüksekliğinden bahseden çiftçiler, aylık gelirleri olmadığını, bu nedenle aylık gelen elektrik faturalarından olumsuz etkilediklerini söyledi. Çiftçiler ürünlerini dönemlik sattıkları için gelirlerinin de dönemlik elde etiklerini, aylık gelen faturaları ödemekte zorluk çektiklerini vurguladı. Üreticiler, elektrik vergisinde indirim yapılarak aylık gelen elektrik faturalarının, üreticinin ürün satışı yaptığı döneme denk gelecek şekilde dönemlik olarak düzenlenmesini talep etti.

FATURALAR DÖNEMLİK OLARAK DÜZENLENMELİ

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı çiftçilerimiz üretimi bırakma noktasına gelmiş durumda. Çiftçilerin gelirleri aylık olmadığı ve dönemlik gelir elde ettiği için elektrik faturalarını dönemlik ödemek istiyorlar. Çiftçiler Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını nasıl eylül-ekim ayından ödüyorsa, elektrik faturalarını da 3 ay ya da 6 aylık olarak hasat dönemine denk gelecek şekilde ödemek istiyor. Çitçilerimizin bu şekilde talepleri var. Biz de çiftçilerin sonuna kadar yanındayız dedi.

Geçen yıla göre daha az sulu tarım yapılmasına rağmen çiftçilerin büyük kısmının tarımdan kopma noktasına geldiğini söyleyen Başkan Toptaş, Tarımın bu elektrik faturası gibi girdi maliyetlerinden dolayı sıkıntıya düşmesi bütün sektörlere sıkıntı yaratır. Çiftçilerimizin sıkıntılarına çözüm üretmelerini yetkililerden talep ediyoruz diye konuştu.

'DÖNEM BAZLI FATURA İSTİYORUZ'

Patates, şeker pancarı, arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilerden İbrahim Demirel, Geçen yıl sulama için 50 bin lira elektrik faturası ödemiştim. Bu yıl 100 bin lirayı geçti. Bunları ödemede çok sıkıntı çekiyoruz. Bu nedenle biz bunun taksitlendirilmesini istiyoruz. Dönem bazlı faturalar gelsin istiyoruz. Biz ürünlerimizi nisan ayında sulamaya başlıyoruz. Temmuz ayında ise hasat yapıyoruz. Elektrik şirketinin de bizden hasat dönemi sonuna gelecek şekilde ödeme almasını istiyoruz dedi.

'DESTEK İSTİYORUZ'

Üretici Ahmet Emin ise girdilerin yüksekliğinden şikayet ederek, Elektrik faturasını her ay ödemek zorundayız. Ödemediğimiz de kesiliyor zaten. Büyük şirketlerde ve büyük sektörlerde elektrik konusunda yardım yapılıyor. Fiyat indirimi yapılıyor. Vergi indirimi yapılıyor. Biz de bu indirimleri talep ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA