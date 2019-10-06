Afyonkarahisar çekirdek yüklü tır devrildi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çekirdek yüklü TIR devrildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çekirdek yüklü TIR devrildi.
Kaza, Dinar- Çivril karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Denizli istikametine giden Ramazan Dağıstan'ın (33) kullandığı 20 AAT 181 çekici plakalı çekirdek yüklü TIR, sürücünün virajlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Şoförün yara almadan atlattığı kazada, TIR'ın dorsesindeki çekirdekler yola saçıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çekirdekler ise başka bir araca aktarıldı.