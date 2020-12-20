AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
20.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:24
Boş sokaklar Polis ekiplerinin denetimi - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da da kent meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda sakinlik sürüyor.
Boş sokaklar
Polis ekiplerinin denetimi - Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da da kent meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda sakinlik sürüyor.
Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yapıyor.
Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay