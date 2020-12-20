AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Boş sokaklar Polis ekiplerinin denetimi - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da da kent meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda sakinlik sürüyor.

Boş sokaklar

Polis ekiplerinin denetimi - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da kent meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda sakinlik sürüyor.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yapıyor.

Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay