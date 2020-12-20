AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

20.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:24

Boş sokaklar Polis ekiplerinin denetimi - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da da kent meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda sakinlik sürüyor.

Boş sokaklar

Polis ekiplerinin denetimi - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da kent meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda sakinlik sürüyor.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yapıyor.

Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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