AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
07.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:08
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.
Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ile sokaklardaki kısıtlamaya uyuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz