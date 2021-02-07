AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ile sokaklardaki kısıtlamaya uyuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz