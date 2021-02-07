AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

07.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:08

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ile sokaklardaki kısıtlamaya uyuluyor.

AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ahmet Davutoğlu Çiğdem Karaaslan Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ali Sunal Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Hakan Kutlu Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Derbi Körfez Kocaeli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 10:08:41. #1.15#
title