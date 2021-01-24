AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

24.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:46

Afyonkarahisar'daki boş cadde ve sokaklar Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve...

Afyonkarahisar'daki boş cadde ve sokaklar Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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