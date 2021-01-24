AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Afyonkarahisar'daki boş cadde ve sokaklar Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve...